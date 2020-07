Policial militar morre após cair do Helicóptero Águia durante treinamento em Álvares Machado

Cabo da Força Tática do 32º BPM/I, por motivos a serem apurados, se desequilibrou da aeronave. Alexandre Luís Batista tinha 43 anos.

ALVARES MACHADO – Um policial militar morreu após cair do Helicóptero Águia durante um treinamento realizado em um aeródromo particular, em Álvares Machado (SP), no interior do Estado, na manhã desta quinta-feira (16). O cabo Alexandre Luís Batista, de 43 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), em estado considerado gravíssimo, conforme informou a corporação, mas não resistiu aos ferimentos.

O Hospital Regional informou que o paciente deu entrada no pronto-socorro da unidade e recebeu todos os cuidados da equipe médica e multiprofissional. Porém, segundo a unidade de saúde, o óbito foi confirmado às 11h40.

Ocorrência encerrada

De acordo com a corporação, era realizado um treinamento conjunto entre a Força Tática do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Assis (SP), e o Grupamento Aéreo na região próxima ao Condomínio Valência 1, quando, por razões a serem esclarecidas, um PM se desequilibrou e caiu da aeronave.

O policial, que é cabo da PM e integra a Força Tática de Assis, caiu de cerca de oito a dez metros de altura, ainda conforme informou a PM. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 10h40.

A Polícia Militar vai instaurar uma sindicância para apurar o ocorrido.

A reportagem compareceu ao local do acidente, mas a área foi isolada pela Polícia Militar, que não permitiu o acesso de jornalistas.

Além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, também compareceram ao local do acidente equipes das polícias Científica, Civil e Militar Rodoviária.

PM que morreu ao cair do Helicóptero Águia será velado e enterrado em Paraguaçu Paulista

O corpo do cabo da PM Alexandre Luís Batista, de 43 anos, será velado e enterrado em Paraguaçu Paulista (SP), onde morava.

O policial militar, que trabalhava havia 20 anos na corporação, morreu nesta quinta-feira (16) após cair do Helicóptero Águia da PM durante um treinamento que era realizado em Álvares Machado (SP), na região de Presidente Prudente.

Segundo a PM, o velório será realizado no Centro de Convenções Mário Covas, no bairro Jardim Panambi de Paraguaçu Paulista. O horário ainda será definido pelos familiares e dependerá dos trâmites de liberação do corpo.

O enterro será nesta sexta-feira (17), no Cemitério da Paz, também em Paraguaçu Paulista.

Posicionamento oficial

NOTA DO CPI-8

Nota de falecimento

É com extremo pesar que o Comando de Policiamento do Interior -8 comunica o falecimento do Cb Alexandre Luis Batista, de 43 anos. O policial atuava na Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior e estava há 20 anos na Instituição.

O policial caiu da aeronave Águia 8, da Base de Aviação de Presidente Prudente, na manhã besta quinta-feira (16), por volta das 10h30, durante treinamento conjunto do Comando de Aviação e a Força Tática do 32º BPM/I. O treinamento era realizado no Aeródromo Estância Machado em Álvares Machado. O policial após a queda foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Todas as providências para esclarecer o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como pelo órgão aeronáutico responsável.

O velório será realizado no Centro de Convergências Mario Covas, em Paraguaçu Paulista, Rua João Mustafa, nº 306, Jd Panambi, Paraguaçu Paulista/SP, em horário a ser definido pelos familiares.

Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo!

COMUNICAÇÃO SOCIAL CPI-8