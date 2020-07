Marco Antonio Júnior lança marca própria

Velocista cria projeto pessoal que visa arrecadar fundos para ajudar jovens carentes e ações sociais através do esporte

O campeão com o revezamento 4x100m livre no Pan-Pacífico de Tóquio-2018, Marco Antonio Júnior lançou uma coleção de produtos de sua nova marca própria, a MJR. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para projetos sociais que apoiem a educação e a prática esportiva para crianças e adolescentes carentes, além de ajudar na preparação do atleta visando a seletiva olímpica e os Jogos de Tóquio no ano que vem.

“O que mais me motivou a criar essa marca foi a vivência que eu tive quando era mais novo. Comecei a me destacar nas competições nacionais um pouco tarde, quando já era júnior 1. Venho do interior de São Paulo (Andradina) e minha família nunca foi de classe alta. Na época tinha dificuldades para conseguir material de treino, trajes, dinheiro para viagens de competição, essas coisas. Toda essa minha experiência pessoal foi essencial para a criação da marca”, conta o nadador que também quer servir como uma inspiração para jovens que passam pela mesma trajetória que a dele.

“Meu principal objetivo é ajudar essas pessoas a também conquistarem seus sonhos. Na minha cidade natal, Andradina, tenho o desejo de criar um projeto social para tirar as crianças da rua e ajudar suas famílias, através do esporte e da educação. Acredito que minha marca será um dos muitos instrumento que utilizarei para mostrar como o poder do esporte pode mudar vidas”, diz o nadador que também pretende apoiar ações semelhantes através das vendas dos produtos.

A marca MJR idealizada pelo atleta conta com quatro itens: camiseta, garrafinha, boné e sacola de material. Os produtos podem ser adquiridos através do Instagram do nadador (@marcojuniorf) e em breve haverá um kit completo para venda. A camisa do nadador também pode ser comprada através do site Atleta de Marca aqui.

De olho na seletiva olímpica que acontecerá ano que vem, Marco Antonio é um dos cotados para integrar o fortíssimo revezamento brasileiro 4x100m livre. Com a equipe nacional ele foi campeão no Campeonato Pan-Pacífico de Tóquio em 2018 e medalhista de prata na Universíade de Nápoles ano passado. Em 2019 ele ainda conquistou outras duas medalhas na Universíade (nos 100m livre e com o 4x100m medley) e terminou a temporada em quinto lugar no ranking nacional dos 100m livre com o tempo de 48s48.

