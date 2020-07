Jovem morre e homem fica ferido em acidente com motos em rodovia de Botucatu

Segundo a Polícia Rodoviária, a moto pilotada por Eduardo Marinho se chocou com a defensa metálica da rodovia, no trecho que liga Botucatu a Pardinho (SP). Depois de bater, o motociclista caiu e outra moto se envolveu no acidente.

A moto do empresário ficou destruída, com o motor se separando do restante do veículo. A perícia técnica foi acionada para apontar as causas do acidente.