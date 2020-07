Caminhões batem na rodovia Integração, próximo da Usina Raizen/Gasa

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária registrou na noite de segunda-feira (29/06), um acidente envolvendo dois caminhões na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, próximo da Usina Raizen/Gasa. Felizmente não houve vítimas. Depois de registrada a ocorrência, os caminhões foram retirados do acostamento por seus respectivos motoristas.

O acidente aconteceu pouco depois das 20h, quando o motorista de um caminhão baú, Mercedes Benz, cor prata, placa de Franca/SP, seguia pela Integração, sentido UHE três Irmãos à cidade de Andradina e menos de 800 metros após passar a usina Raizen, foi violentamente acertado pelo “braço” de apoio de um caminhão guincho marca Volks Wagen, core branco, que presta serviços para a usina e fazia o sentido contrário.

Ao que tudo indica, esse braço de apoio, que fica recolhido no lado esquerdo traseiro da carroçaria, quando não está sendo utilizado, se desprendeu com o solavanco da pista e acabou ficando mais de um metro para fora. O motorista não percebeu o defeito.

Como a pista é simples, o motorista do caminhão baú seguia normalmente seu trajeto e, quando cruzava com o caminhão guincho sentiu um forte impacto no lado esquerdo da cabine e do baú. Quando parou o veículo percebeu o estrago feito.

O braço de apoio do guincho estouro o pneu, rasgou a lataria da cabine e grande parte do baú, lado esquerdo. O caminhão guincho praticamente não teve danos.