Ladrões furtam gado em fazenda de Guaraçaí e abandonam parte em caminhão quebrado

GUARAÇAÍ – A Polícia Civil está realizando diversas investigações e diligências com objetivo de localizar uma quadrilha que furtou na madrugada de quarta-feira (01), cerca de 60 vacas, todas elas embarcadas no curral, que teve parte da porteira destruída, da estância Lucimar, no bairro Iguatemy, na cidade de Guaraçaí. 20 dessas vacas teriam sido abandonados porque o caminhão em que estavam acabou quebrando no trevo de Mirandópolis.

O furto foi constatado depois que o pecuarista Marcos Vinícius França postou um vídeo em redes sociais em que ele mesmo narra o crime e como encontrou sua propriedade. Acredita-se que foram utilizados de dois a três caminhões gaiolas para praticarem o transporte do gado furtado.

Foi constatado pela vítima que os ladrões movimentaram terra para elevar o nível do solo e tornar possível o embarque realizado em vários caminhões. Porém, um desses veículos apresentando defeito quando seguia com o gado pela rodovia Marechal Rondon, próximo do trevo da cidade de Mirandópolis e os ladrões acabaram abandonando-o quebrado e com as vacas, deixando ainda um prejuízo considerável para o pecuarista.

A ocorrência foi registrada em Mirandópolis, onde a Polícia encontrou o caminhão abandonado e, através da placa de identificação ou número do chassis, possibilitar que a Polícia Civil possa levantar informações e levar a identificação dos possíveis autores do furto ousado.