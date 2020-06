Alunos de Nova independência recebem ‘kit merenda’

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Prefeitura de Nova Independência entregou ‘kits de merenda escolar’ para todos os alunos da rede municipal de ensino. A entrega aconteceu em cada uma das unidades escolares nos dias 09 e 10 deste mês.

Os kits fazem parte das ações realizadas pela administração municipal em contra partida aos danos causados pelo efeito covid-19.

Além do suporte relacionado ao kit de merenda escolar, o departamento de educação do município de Nova Independência vem dando todo apoio necessário com apostilas e atividades escolares, além de orientações por parte dos professores e coordenadores junto aos pais que possuem alguma dúvida. Vale ressaltar que durante a pandemia as crianças da creche receberam kit higiene contendo: fralda, sabonete, pomada, lenço umedecido entre outras.

De acordo com a secretária de educação do município Nayiara Silva todas as orientações do governo estadual estão sendo seguidas a risca.

A prefeita Thauana Duarte declarou que todos os trabalhos necessárias em benefício da população serão realizado, “Não vamos medir esforços para atender a população seja na área social, educação ou saúde, vamos dar o nosso máximo para sairmos dessa crise causada pela pandemia”, finalizou a prefeita.