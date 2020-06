Homem é morto com cinco disparos de arma de fogo em Castilho

Este é o primeiro homicídio do ano registrado na pequena cidade localizada na região noroeste do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul

CASTILHO – A Polícia Militar registrou na madrugada de domingo (14), o homicídio de Izael Jesus Ferreira, de 46 anos, morto com cinco disparos de arma de fogo quando estava em sua casa localizada na rua Vênus, no bairro Laranjeiras. Ele chegou a ser socorrido pelo serviço de ambulância do município ao hospital José Fortuna, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e vai ser investigada, já que há suspeito de autoria.

O assassinato aconteceu quando, segundo testemunhas relataram aos jornais da cidade, o acusado de cometer o crime, que saiu recentemente de uma unidade prisional na região, foi até a residência da vítima e a acertou com pelo menos cinco disparos de arma de fogo, sendo um na perna direita, acertando-a na mão esquerda, dois na axila esquerda de raspão e outro na costela do lado esquerdo, este último provavelmente foi o disparo fatal.

O principal motivo do crime que está sendo investigado pela Polícia Civil seria um desentendimento por motivos de dívidas de drogas.

Quando policiais acionados pelo COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar chegaram ao local dos fatos, foi constatado que a vítima já havia sido socorrida pela ambulância municipal ao hospital José Fortuna.

No local do ocorrido (assassinato), os PMs não conseguiram contato com testemunhas, pois as ruas estavam desertas após o fato, entretanto, observaram que no interior do imóvel havia pequenas marcas de sangue e um projétil no chão, próximo a porta. O local foi preservado até a chegada da viatura da perícia técnico/científica, que realizaram os trabalhos de imagens e coleta de material para emissão de laudo sobre o fato em até 30 dias.

Posteriormente os policiais militares deslocaram até o hospital para onde a vítima ainda com sinais vitais havia sido socorrida, fazendo contato com o médico Roberto (CRM 19714), e foram informados sem precisão, que a vítima foi atingida por 04 ou 05 disparos, sendo: um na perna direita, um na mão esquerda, dois na axila esquerda de raspão e outro na costela do lado esquerdo, este último provavelmente foi o disparo fatal.

Ocorrência apresentada na Delegacia de Castilho, onde foi lavrada BOPC de Homicídio/Autoria Desconhecida.

Segundo um site da cidade, a Polícia Civil confirmou que Jesus era investigado por envolvimento no tráfico de drogas no bairro Laranjeiras e que a morte possivelmente tem relação com o tráfico.