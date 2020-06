Médica veterinária morre após capotar F-250 na Rodovia Marechal Rondon

CASTILHO – A médica veterinária Anne Carolina dos Santos Pereira, de 32 anos, que morava em Araçatuba mas havia se mudado recentemente para a rua João Miguel Loureiro (antiga rua 3), bairro Gaspareli, em Andradina/SP, morreu ao se envolver em um capotamento da caminhonete que dirigia próximo de 5h, no KM 661 + 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP 300), pista sentido Três Lagoas/MS à Castilho/SP. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência no plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

Segundo informações, o acidente aconteceu quando a médica veterinária retornava de Três Lagoas/MS, junto com o companheiro, Janderson Almeida dos Anjos, 30 anos, que estava de passageiro, a bordo da caminhonete Ford F-250, cor cinza (escuro), depois de participarem de uma festa na cidade sulmatogrossense e ao se aproximarem de um radar na altura do KM 661, ele a alertou sobre um radar na pista (pardal).

Assustada, a mulher freou bruscamente, perdendo o controle de direção saindo para o centro da pista, capotando e caindo na canaleta central de escoamento de águas pluviais. Os dois ocupantes do veículo foram jogados para fora, sofrendo múltiplos ferimentos pelo corpo.

Eles foram socorridos pela unidade de resgate da Via Rondon em estado grave e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Andradina. A mulher não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito. O homem permaneceu internado com hematoma no tórax, trauma na coluna e suspeita de hemorragia interna.

A Polícia Rodoviária, assim como a equipe da Via Rondon orientaram o trânsito pela rodovia, mas não precisou interdita-la por completo, tendo o transito fluído tranquilamente devido o horário do acidente. Somente quando da retirada do veículo da canaleta central de escoamento de águas é que foi necessário uma breve interrupção, porém, mas por cautela para que não ocorresse outros acidentes.

A caminhonete Ford F-250 ficou com a frente completamente destruída, além de ter a caçamba arrancada quando do capotamento.

A Polícia Civil deve requerer exames toxicológicos na vitima fatal e também no companheiro dela, que sobreviveu, para determinar se estavam sob efeito de bebida alcoólica ou drogas.