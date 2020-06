Governo de Andradina lança o 1º Guia Gastronômico para incentivar retomada econômica

ANDRADINA – O Governo de Andradina através da Secretaria Municipal de Turismo (SMTr) e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) está lançando nas principais redes sociais oficiais do município o 1º Guia Gastronômico com os sabores da cidade.

O lançamento aconteceu na última quarta-feira (03), no gabinete da prefeita, Tamiko Inoue, com a presença do secretário de Turismo, Juliano Silva, do presidente do Comtur, Hugo Rocha Zamboni, e dos representantes dos bares e restaurantes que compõe o Guia, Karina Teixeira de Freitas e Cristiano Obice.

Conforme explica a prefeita, a proposta inicial era lançar um material também impresso para ficar à disposição na rede hoteleira e demais pontos de uso comum, funcionando como um mapa gastronômico de Andradina.

“Sabemos que a gastronomia é um dos pontos fortes do Turismo. Tivemos que alterar por hora a proposta inicial devido a pandemia do novo coronavírus, porém o material apresentado vem adaptado à nova realidade e em um momento importante de retomada econômica do setor”, comentou Tamiko.

Segundo o secretário de Turismo, o Guia estará presente na rede hospedeira e demais estabelecimentos comerciais com acesso pelo código QR.

“O Guia está disponível nas plataformas digitais do Governo de Andradina e também estamos preparando um material onde através do QR Code a pessoa terá acesso ao conteúdo pelo seu celular e assim conhecer os principais pratos dos estabelecimentos que se cadastraram no projeto, facilitando a escolha de quem busca o que comer e onde comer em Andradina”, disse Juliano.

O presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Hugo Rocha Zamboni, enaltece que a versão digital do Guia Gastronômico, além de manter a proposta de incentivo ao comércio turístico, torna-se uma ferramenta de melhor uso diante do cuidado com o manuseio de materiais que está sendo evitado pela forma de transmissão do Covid-19. Com incentivo ao delivery o Guia também traz dicas de compras de alimentos on-line e os cuidados necessários.

“Com a tecnologia estamos lançando o 1º Guia Gastronômico de Andradina em um momento estratégico de retorno das atividades, porém é um projeto pioneiro e também pensado para resultados a médio e longo prazos. Nossa cidade está caminhando para ser de vocação turística e nossos bares e restaurantes precisam se consolidar como referências gastronômicas e este é o trabalho em parceria com o Governo de Andradina”, explanou Zamboni.

Fazem parte do Guia Gastronômico os bares e restaurantes que se cadastraram em edital aberto pelo município e haverá atualização anual para inserção de novas empresas.

O arquivo digital já está disponível no site www.andradina.sp.gov.br/guiagastronomico e no facebook do Governo de Andradina. Através do guia o usuário poderá ter acesso às plataformas dos bares e restaurantes e conhecer todo o cardápio oferecido pelos estabelecimentos.

Secom/Prefeitura