Acidente entre carreta bitrem e caminhão mata duas pessoas na rodovia Barrageiros

CASTILHO – Um acidente ocorrido às 6h de segunda-feira (08), no quilometro 2 da rodovia Gerson Dourado Oliveira, a “Rodovia dos Barrageiros” (SP 595), entre uma carreta bitrem canavieira e um caminhão carregado de hortifrutty, causou a morte do motorista Luiz Antônio Costa Vieira, de 48 anos e de seu genro Jayme Baltazar da Silva Júnior, de 29 anos, que são sogro e genro. A trânsito na pista precisou ser desviado para o socorro das vítimas, desobstrução e limpeza total da pista, em um serviço de mais de 4 horas.

O acidente aconteceu por volta de 6h quando Luiz Antônio dirigia um caminhão F4000, na cor prata, pela rodovia Barrageiros, saindo de Santa Salete/SP, onde moram (região de Urânia e Jales), seguindo com destino à Três Lagoas/MS, onde entregariam laranja, mamão, tomate e abobrinha.

Quando chegaram no trevo de acesso à vicinal que demanda ao antigo aeroporto internacional de Urubupungá (desativado), tiveram a trajetória interceptada pela carreta bitrem, da Prando transportes, que presta serviços para as usinas sucroalcooleiras da região, que saía da vicinal naquele momento e iria acessar a Barrageiros, sentido à Itapura.

Sem tempo para frear, o motorista bateu violentamente o caminhão F4000 contra a lateral esquerda do 2º reboque, entrando praticamente embaixo dele. Os dois ocupantes morreram no local do acidente. A carga de hortifrutty se esparramou pela pista.

O Corpo de Bombeiros de Andradina, equipes de segurança da usina Raizen, homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, brigadistas e foram acionados e no local auxiliaram cada um na sua competência a resgatar as vítimas da ferragem. A pista precisou ser interditada nos dois sentidos e o trânsito foi deslocado para a lateral do trevinho.

Depois da retirada dos corpos das vítimas, que deu bastante trabalho, sendo necessário o auxílio de um trator, a carreta bitrem reunião condições de continuar trafegando e foi retirada do local pelo próprio motorista. Já o caminhão, com a cabine completamente destruída, foi retirada para a lateral da pista (no gramado), pelo trator cedido pela Raizen.

Depois de feito o trabalho da perícia técnico/científica, pessoas que moram na redondeza, em áreas de assentamentos rurais, pegaram frutas e legumes ainda aproveitáveis para consumo. Posteriormente homens da usina providenciaram a limpeza e lavagem da pista, para somente depois ser liberada, isso por volta do meio dia.

O acidente que resultou em duas pessoas mortas foi registrado pela Polícia Rodoviária na Delegacia de Polícia de Castilho.