Adolescente é apreendido após tentativa de furto de ambulância

TUPI PAULISTA – A Polícia Militar apreendeu na madrugada de sexta-feira (05), um adolescente de 15 anos, acusado de Ato Infracional/tentativa de furto de uma ambulância da frota do setor de saúde do município de Tupi Paulista. Encaminhado à Delegacia de Polícia, o menor infrator foi indiciado pelo crime cometido e foi liberado após encerramento da ocorrência.

A detenção do menor infrator aconteceu próximo de 03h, Paulista durante patrulhamento de uma equipe da Polícia Militar quando foi informada sobre uma tentativa de furto a uma ambulância municipal e o autor teria colidido contra o muro da unidade de saúde.

No deslocamento até PAM – Pronto Atendimento Municipal Sete de Setembro, os policiais encontraram um adolescente, já conhecido nos meios policiais, e este trajava abrigo de moletom na cor cinza.

Os PMs prosseguiram no deslocamento até o local dos fatos e ao fazerem contato com uma testemunha, foram informados que estava na recepção da unidade quando ouviu som de um veículo ligado. Posteriormente, segundo essa testemunha, um rapaz trajando abrigo de frio na cor cinza, adentrou a recepção, pediu para carregar o aparelho de telefone celular, posteriormente saiu sentido as ambulâncias estacionadas, quando ouviu novamente som de veículo ligado como se alguém estivesse acelerando o veículo.

Logo em seguida ouviu um forte barulho, quando saiu, viu que uma das ambulâncias que ficam estacionadas, havia se chocado contra a parede da unidade, sofrendo danos no para choque dianteiro e capô dianteiro.

Características informadas pela testemunha já ligavam a possível autoria ao adolescente.

Ainda no local dos fatos compareceu outra testemunha informando que estava em sua casa quando acordou com barulho de carro acelerando, de repente ouviu um barulho forte e quando saiu na área para ver viu a ambulância do pronto socorro batida na parede da unidade e um rapaz trajando moletom escuro saiu correndo pulando as muretas.

Na residência do possível autor foi solicitado contato, sendo que os PMs foram recepcionados pelo próprio adolescente que, ao abrir o portão, foi perguntado sobre os fatos ocorridos. Nesse momento ele tentou correr para via, sendo contido pelos policiais, momento em que começou a proferir ofensas contra todos os policiais.

Além do adolescente, foram apreendidas as vestes que ele usava no momento do ato. Após apresentação da ocorrência o adolescente de 15 anos foi liberado para a sua genitora.