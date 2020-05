Mulher é presa após receber envelope dos Correios com 50 comprimidos de Ecstasy

PEREIRA BARRETO – A dona de casa D. S. S. O., de 24 anos, foi presa acusada de tráfico e seu namorado G. L. O., de 25 anos, indiciado por porte de entorpecentes, depois de receberem certa quantidade de droga enviadas pelos Correios na manhã de quinta-feira (28). Foram apreendidas 50 porções (comprimidos) da droga conhecida como “ecstasy” e outras três de maconha. Encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, a mulher permaneceu à disposição da Justiça e o namorado liberado ao final da ocorrência.

A prisão da acusada aconteceu quando policiais civis receberam denúncias de que uma mulher iria receber um envelope através dos Correios contendo substâncias ilícitas naquele dia.

Com a denúncia em mãos, foi montado “campana policial” (ponto de observação) em carro descaracterizado e próximo ao local dos fatos.

Em dado momento, um funcionário dos Correios compareceu no local e entregou um envelope para a moradora da casa denunciada. Logo após o recebimento do referido envelope por parte dela, foi realizada abordagem policial. Ao ser aberto o referido envelope, foi constatado que no seu interior haviam 50 porções (comprimidos) da droga conhecida como “ecstasy”. Ao realizar vistoria no imóvel, foi localizado ainda certa quantia em dinheiro.

Enquanto os policiais civis estavam no local, o namorado da indiciada compareceu e, ao ser abordado e revistado, foram localizadas com ele três porções de maconha “Cannabis Sativa” prontas para o uso.

Questionada a respeito da droga sintética recebida, a indiciada negou o delito de tráfico, e relatou que o envelope seria para uma amiga sua da cidade de Araçatuba, e que não sabia do conteúdo do referido envelope.

Diante do material ilícito localizado com o casal de namorado, os fatos foram apresentados para o Delegado de Polícia Dr Paulo Rabello, o qual ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime em tese de tráfico de drogas a indiciada D. S. S. O., de 24 anos, e por porte de drogas para G. L. O., de 25 anos, liberando-o ao final da ocorrência.

ECSTASY

A metilenodioximetanfetamina (MDMA), denominada popularmente ecstasy, é uma substância psicotrópica usada frequentemente como droga recreativa. Os efeitos recreativos desejados mais comuns são aumento da empatia, estado de euforia e sensação de prazer. Quando ingerida por via oral, os efeitos têm início após 30 a 45 minutos e duram entre 3 e 6 horas.

Os efeitos adversos mais comuns do consumo de MDMA são dependência, problemas de memória, paranoia, insónias, bruxismo, visão turva, sudação excessiva e ritmo cardíaco acelerado. O consumo pode também causar depressão e fadiga. A MDMA é frequentemente associada a raves e música de dança eletrônica.

Durante o período de intensidade do ecstasy podem surgir circunstâncias perigosas: náuseas, desidratação, hipertermia, hiponatrémia, hipertensão. Esses sintomas são frequentemente ignorados pelo consumidor devido ao estado de despreocupação e bem-estar provocados pela droga, o que pode ocasionar exaustão, convulsões e mesmo a morte. Assim, tornou-se frequente ver os consumidores em todos os tipos de festas e comemorações dotados de garrafas de água ou bebidas energéticas. Quando ingerido com bebidas alcoólicas, pode ocasionar um choque cardio-respiratório, levando ao óbito.