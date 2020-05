Dupla é presa durante assalto com 10 reféns em residência em Araçatuba

Havia 10 vítimas deitadas no chão da sala quando os policiais entraram na casa e um dos ladrões tentou se passar por vítima

ARAÇATUBA – Policiais da Força Tática de Araçatuba (SP) prenderam na madrugada de sábado (30), dois homens acusados de assaltar uma casa na Vila Industrial.

Pelo menos dez pessoas, entre elas três mulheres, foram vítimas dos criminosos, que haviam recolhido dinheiro e vários objetos quando foram surpreendidos dentro do imóvel.

O flagrante foi feito após a polícia ser comunicada de um roubo em andamento na rua Santa Maria. Ao se aproximarem a pé, os policiais ouviram do portão as vítimas gritando para não serem machucadas.

O portão estava apenas encostado e os policiais entraram. Ao chegar na porta da sala, eles viram várias pessoas deitadas no chão e, ao vê-los, um dos acusados que saiu no corredor do imóvel correu e foi acompanhado.

O investigado, que depois foi identificado como um auxiliar geral de 34 anos, morador no Eteucle Turrini, estava armado e o policial mandou se desfazer da pistola, mas a ordem não foi atendida.

Tiro

Houve uma segunda ordem e nesse momento, o acusado virou-se com a arma em punho para o policial, que disparou na direção dele. O bandido se jogou em um dos quartos e, gritando “perdi”, jogou a arma no corredor. Segundo a polícia, o tiro disparado não atingiu ninguém.

O outro acusado, que também tem 34 anos e mora no Hilda Mandarino, tentou se passar por vítima, deitando entre as pessoas que estavam no chão. Ele estava de blusa preta, o que chamou a atenção dos policiais. Quando a equipe se aproximou dele, ele se entregou.

A dupla foi revistada e estava com os objetos roubados. A polícia apreendeu 13 celulares, três relógios de pulso, um canivete, uma gargantilha com pingente, R$ 4.865,60, € 82 Euros e US$ 1,00 Dólar.

Arma emprestada

Com relação à arma, uma pistola 9 milímetros, ela estava carregada com 14 munições intactas. Um dos acusados disse que a havia emprestado de outra pessoa, com a promessa de pagar a ela, 10% do valor obtido com o assalto.

A dupla estava com um veículo Renault Logan. O carro estava estacionado na frente do imóvel e os policiais constataram que apesar de estar com placas de Birigui, ele foi furtado em Campinas, no ano passado. Ele era um dublê e foi apreendido para perícia.

Os acusados e as vítimas foram levados para o plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência, concluído apenas na manhã deste sábado.

Os assaltantes ficaram à disposição da Justiça e devem responder por roubo qualificado e por receptação, por estarem com o carro furtado.

Os objetos e dinheiro roubados das vítimas foram devolvidos e elas liberadas após serem ouvidas.