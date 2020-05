Três pessoas são presas por receber drogas pelos Correios em Araçatuba

Dois homens, sendo um empresário e um corretor de imóveis, e uma administradora foram presos pela Polícia Civil.

ARAÇATUBA – O GOE – Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, prendeu na última quarta-feira (27), três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, depois de receberem pelos Correios, um pacote que, depois de aberto pelos policiais, continha certa quantidade de entorpecentes, como: haxixe, skank, envelopes plásticos com MD, LSD, LSD fracionado, MD cristal, além de envelopes com LSD em formatos de estrela. Os três foram encaminhados para a central de flagrantes, indiciados e presos. Todo o material ilícito foi apreendido.

A prisão do trio aconteceu quando uma equipe do GOE cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma casa localizada no bairro Jardim Sumaré, para averiguar uma denúncia de que os moradores recebiam regularmente drogas enviadas pelo Correios.

Ao chegarem na residência os policiais civis encontraram dois homens, ambos de 34 anos, que foram questionados sobre a existência de drogas no local, mas não responderam.

Diante disso os policiais procederam então uma revista minuciosa no imóvel e encontraram no sofá da sala um envelope vindo dos Correios, contendo em seu interior duas cartelas de micropontos de LSD, acondicionadas em plástico bolha, contendo 25 micropontos em cada uma. O público alvo desse tipo de droga são frequentadores de festa raves.

Continuando as buscas, os policiais encontraram ainda na sala duas balanças digitais (de precisão), uma porção de maconha e outra porção de Skank (super maconha). Em outros cômodos da casa foram encontrados haxixe, skank, envelopes plásticos com MD, LSD, LSD fracionado, MD cristal, além de envelopes com LSD em formatos de estrela. Também foram aprendidos dois celulares, além de mais de R$ 1,6 mil em dinheiro.

Os dois homens, sendo um empresário e um corretor de imóveis, assumiram a propriedade das drogas, mas não revelaram qual seria o destino delas.

A polícia também prendeu uma administradora de 35 anos, que não estava na casa, mas também fazia parte do esquema. Ela foi presa no restaurante dela. Os três foram encaminhados para a central de flagrante, sendo indiciados por tráfico/associação ao tráfico de entorpecentes e recolhidos às respectivas cadeias. (informações e fotos da Polícia Civil)