Quatro homens são presos em MS com 3,4 toneladas de maconha em meio a carga de produtos de limpeza

A droga e os presos estavam em uma oficina mecânica que servia como depósito para o entorpecente, no bairro Bosque Santa Mônica. O Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) chegou até lá após denúncias e se deparou com parte da carga em meio a um caminhão com produtos de limpeza e outra já descarregada do veículo.