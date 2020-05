Cinco pessoas são presas por tráfico de 648 quilos de maconha em carga de abacaxi em MS

A apreensão começou com uma fiscalização na rodovia. Foi abordado um carro com placas de Simões Filho (BA), onde estavam dois homens, o motorista de 26 anos e o passageiro de 29. Eles disseram que eram moradores de Frutal (MG) e se mostram muito nervosos.

Uma busca foi realizada no carro, porém nada foi encontrado. Em seguida foi abordado uma caminhão, com placas de Frutal (MG), carregado com abacaxis. O condutor, de 42 anos, estava acompanhado por um passageiro, de 21. Em vistoria à carga , foram descobertos os tabletes de maconha. Ao todo, 648 quilos da droga.