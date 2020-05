MP denuncia prefeito, primeira-dama e padre por desvio de merenda escolar em quermesses

As investigações do MP começaram em abril de 2019 e foram concluídas mais de um ano depois, em maio de 2020. Padre Wanderley foi transferido para Urupês no início das investigações. Atualmente, ele é padre da Paróquia São Pedro, em Pindorama.

De acordo com a denúncia do MP, funcionários da Prefeitura de Itajobi, ouvidos como testemunhas, afirmaram que pelo menos 400 frangos que seriam destinados à merenda escolar foram desviados de um açougue e um supermercado que forneciam carnes e outros alimentos à administração municipal. Os frangos foram assados e vendidos em quermesses organizadas pelo padre Wanderley, durante o ano de 2018.

Os frangos foram retirados do açougue e do supermercado por voluntários responsáveis pela organização das festas da igreja. Um deles afirmou em depoimento “que os frangos foram doados pela prefeitura, atendendo pedido do padre Wanderley”.

Outros produtos usados para rechear e temperar os frangos, como batata, óleo, cebola, vinagre e alho, foram desviados da cozinha municipal, usada para preparar a merenda escolar. O amigo do prefeito, Sebastião Antônio Muller, retirou pessoalmente, os produtos do local, afirmando que tinha autorização do prefeito e da primeira-dama.

Uma funcionária da Igreja Matriz de São José disse em depoimento ao Ministério Público que o padre Wanderley e Sebastião Muller, amigo do prefeito, evitavam buscar os produtos desviados no supermercado, porque eles não queriam ser flagrados por câmeras de segurança praticando os desvios.

De acordo com a funcionária, todos os produtos e alimentos usados para preparar o jantar de um show musical realizado pela igreja, em agosto de 2018, foram retirados no mesmo supermercado que fornecia os frangos para prefeitura.

“O padre Wanderley deu ordem expressa para que os produtos fossem adquiridos em dias alternados, para não levantar suspeitas, e que era para pegar o que fosse necessário para a preparação do jantar”, disse a funcionária no depoimento.

O próprio DJ confirmou em seu depoimento que abateu do contrato que mantinha com a prefeitura os valores pelos trabalhos realizados a pedido do padre. Os trabalhos realizados em eventos da igreja foram intermediados pelo amigos do prefeito, Sebastião Muller.

Na ação civil por improbidade, o promotor de Justiça André Luís de Souza pede que os acusados sejam condenados a ressarcir a Prefeitura de Itajobi pelo prejuízo causado com o desvio da merenda e a contratação irregular do DJ. Eles podem ser condenados ainda a pagar multa de até R$ 1,7 milhão, que correspondente a 100 vezes o valor do salário do prefeito de Itajobi, que é de R$ 17 mil.

O promotor quer ainda a cassação e suspensão dos direitos políticos do prefeito.

O que dizem os citados pelo MP

O padre Wanderley Ramos dos Santos nega qualquer irregularidade e diz que, “até o presente momento, não foi solicitada, pela justiça, a apresentação da minha defesa”. “Me entristeço muito em ver que algumas pessoas, em pleno ano político, estão usando mentiras, falsos testemunhos e a Imagem de um Padre para destruir reputações e alcançar seus espúrios objetivos, eleitorais e pessoais. Nego todos os fatos, sobretudo, o uso de um só frango sequer, retirado da cozinha piloto, para uso em festas da Paróquia São José.”

Sebastião Mulher também negou as acusações. Ele admitiu à TV TEM que buscava produtos na cozinha municipal, mas disse que eram doados pelos fornecedores e não pela prefeitura.

A Diocese de Catanduva também enviou uma nota à TV TEM:

“A Diocese de Catanduva informa que tomou conhecimento do ajuizamento da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de Itajobi (SP), em desfavor do Padre Wanderley Ramos dos Santos, por meio do conato feito pela reportagem da TV TEM.

A Diocese não responde por atos individuais e particulares dos membros do clero, quando desvinculados aos objetos específicos de evangelização.

A orientação da Santa Sé e do Papa Francisco, sabidamente conhecida é de que, nos casos de cometimento de infrações civis, trabalhistas, penais e de outras esferas, por membro do clero, em caráter particular, devem ser encaminhados às autoridades da área, para que, elas tomem as providência que julgarem cabíveis, observando-se a aplicação da lei.

Informa que, muito embora não seja parte, irá sempre colaborar e prezar pela Justiça e aplicação das leis, para que o bem e a ordem social sejam mantidas.