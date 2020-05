Delegado que trabalhou em Guararapes é baleado e namorada morre

SÃO BERNARDO DO CAMPO – O delegado da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Bilynskyj, que atuou em Guararapes há cerca de sete anos, foi baleado pela namorada, na manhã desta quarta-feira (20), em um apartamento em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). Ele, que é instrutor de tiros, foi socorrido em estado grave e a mulher, encontrada morta no local, também com marcas de tiro.

Conforme as primeiras informações, a mulher teria atirado três vezes contra o delegado, no dedo, perna e abdômen. A polícia trabalha com duas hipóteses: feminicídio contra a mulher ou tentativa de homicídio contra o delegado seguida de suicídio. Bilynskyj foi socorrido ao Hospital Green Line e seu estado é considerado grave porque perdeu muito sangue.

Segundo o site www.delegados.com.br, começou a carreira em Juquiá, aos 25 anos. Em 2013, foi transferido para Guararapes, onde acabou acusado de ter forjado um flagrante de prisão por tráfico de drogas e roubo, mas foi absolvido pela Justiça. Atualmente, está lotado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo.

