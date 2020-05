Primeiro paciente intubado na Santa Casa de Andradina recebe alta de UTI

ANDRADINA – Morador de Murutinga de Sul, José Alsemir Denuncio de 58 anos, internou na enfermaria COVID da Santa Casa de Andradina no dia 29 de abril. Após agravamento dos sintomas e complicação no sistema respiratório, precisou ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi intubado.

Foram nove dias de tratamento, com dedicação de toda equipe e muita angustia da família. Neste domingo (17), com melhora dos sintomas, o paciente recebeu alta da UTI para o setor de enfermaria COVID, onde permanece em tratamento em ala especial de isolamento.

A Irmandade Santa Casa de Andradina permanece em intensivo trabalho na luta contra o COVID-19. O Hospital montou uma verdadeira frente de guerra com corpo clínico direcionado ao atendimento de pacientes suspeitos e positivos para a doença, além de reforço em equipamentos e estrutura para o melhor e mais eficiente atendimento.

O pneumologista José Eduardo afirma que a Santa Casa de Andradina desde o começo da pandemia vem se preparando para atender uma maior demanda, caso necessário, de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19. “Estamos preparados para atender a demanda que aqui chegar, hoje trabalhamos com nosso plano A, que é direcionado a cenário clínico e de tratamento intensivo, atendendo pacientes de Andradina e da região. ”

José ainda ressalta novas estratégias, caso a demanda aumente. “Já treinamos e montamos toda uma adequação caso seja necessário atender um número maior de pacientes, com plano B, C e até mesmo D, que seria o quadro mais crítico de contágio no município e região. Estamos preparados, mas contamos com a colaboração da população que permaneça em alerta quanto aos cuidados e medidas e prevenção. ”

O Hospital conta hoje com 25 leitos em Ala Isolada, sendo 5 de UTI, 4 de pediatria e o restante clinico. Equipe especifica para atendimento de COVID-19, tudo isolado das demais áreas do hospital, que segue com normas restritivas, principalmente para acompanhantes e visitas permitidas apenas para pacientes em UTI.

Assessoria de Comunicação