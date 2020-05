SÃO GABRIEL DO OESTE/MS – A Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Guarras), com apoio da Polícia Rodoviária Federal, apreendeu 1,9 tonelada de maconha em um caminhão nesta segunda-feira (18) na BR-163, próximo a São Gabriel do Oeste, a 143 km de Campo Grande.