“Eu peço, com toda a nação e líderes para dar ao meu sucessor o maior apoio da minha parte e quero garantir a ele o meu apoio em todos os tempos”, disse Thabane, em um discurso.

Sua saída é o fim de uma crise política que apareceu no fim do ano passado: há evidências que o ligam ao assassinato de sua esposa, de quem estava formalmente afastado, Lipolelo Thabane, em junho de 2017, de acordo com autoridades.

A mulher atual de Thabane foi processada por homicídio. Os investigadores dizem que os registros telefônicos mostram que havia ligação entre o primeiro-ministro e os matadores.

Durante meses, ele não deu atenção aos pedidos por uma renúncia, e ele já empregou o exército em uma tentativa de prender os investigadores.