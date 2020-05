Caminhão carregado com 11 mil bloquinhos tomba no antigo trevo do Friboi

ANDRADINA – Um motorista de Jales/SP, sofreu ferimentos leves em uma das mãos ao se envolver em acidente de trânsito na noite de sexta-feira (15), quando dirigia um caminhão Mercedes Benz, na cor branco, com placas de Iturama/MG, no antigo trevinho de acesso ao Friboi (JBS), localizado no quilômetro 202 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563). O corpo de bombeiros foi acionado mas não precisou encaminha-lo até a unidade médica. A Polícia Rodoviária e homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens foram ao local, mas não precisou interditar a rodovia, já que o veículo caiu em uma ribanceira além do acostamento da pista.

O acidente aconteceu quando o motorista dirigia o Mercedes Benz carregado com 11 mil bloquinhos de construção, coletados na cidade de Panorama e com destino a Jales, onde a carga seria entregue.

Pouco mais de 1 Km após passar pelo entroncamento com a rodovia Marechal Rondon (SP 300) e em uma curva acentuada da Integração, onde esta localizado o antigo trevinho de acesso ao Friboi, o motorista passou direto, indo cair em uma ribanceira de aproximadamente 4 metros, onde antes fazia parte do antigo córrego do “Burrinho”, que hoje corre a 100 metros dali.

Para sorte dele a carga caiu lateralmente e não para a frente, o que poderia até terminar em resultado trágico caso acontece.

Ele alegou aos companheiros que recolhiam os bloquinhos que a barra de direção do caminhão teria quebrado, por isso não pode fazer nada. A perícia da Polícia Civil deve emitir laudo sobre as causas do acidente.

Desorientado devido à escuridão do local, porém, consciente, ele subiu pelo barranco e pediu ajuda para motoristas que passavam pelo local naquele momento, sendo acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Na manhã de sábado (16), foi possível constatar melhor os estragos provocados no caminhão truck, que teve destruídos as laterais da carroçaria, boa parte da cabine e chassis.

Funcionários da empresa dona do caminhão e contratados retiraram o que restou da carga de cima da carroçaria para que o caminhão fosse içado por um potente guincho, em uma operação que exigiu esforço e perícia dos envolvidos. A Polícia Rodoviária acompanhou toda a operação.

Os prejuízos foram consideráveis, já que se perdeu toda a carga de 11 mil bloquinhos e aproximadamente 70% do caminhão truck.