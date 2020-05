Morador de Dracena morre em acidente na Integração, próximo de Monte Castelo

Acidente envolveu um veículo Fiat Uno placas de Tupi Paulista e um Peugeot/ Furgão de Londrina/PR. Vítima fatal era motorista do Uno.

MONTE CASTELO – Cléber Daniel Ferreira de 31 anos morador de Dracena, morreu na manhã de sábado (16), ao se envolver em um acidente de trânsito na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo a “rodovia da Integração” (SP-563), no Km. 147+800, trecho do município de Monte Castelo. Outras duas pessoas que estavam no veículo com ele sofreram ferimentos leves. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando Cleber dirigia o fiat Uno, na cor branca, acompanhado de outras duas pessoas, percorrendo a rodovia da Integração, sentido Nova Independência/Dracena e, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia civil, bateu de frente violentamente contra o veículo Peugeot/Furgão branco, com placa de Londrina/PR, carregado com extintores e fazia o sentido Tupi Paulista à Andradina.

Com o violento impacto, Cléber, que era funcionário de uma empresa de Tupi Paulista e residia em Dracena, morreu no local. Quando o Corpo de bombeiros chegou para o socorro precisou usar equipamentos especiais para cortar o teto do veículo e retirar as vítimas do veículo Uno.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Monte Castelo, Corpo de Bombeiros de Dracena e Serviço da Uba trabalharam no local. A Perícia Técnico/científica foi acionada e compareceu no local do acidente. O trânsito no trecho da rodovia não precisou ser interrompido. (com informações da 2ª Cia PMRv)