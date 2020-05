TOR prende morador de Ribeirão com 56 tabletes de maconha em Penápolis

PENÁPOLIS – Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam na madrugada de terça-feira, 12, um homem em flagrante transportando 56 tijolos de maconha na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Penápolis (SP).

Durante patrulhamento pelo local a equipe TOR da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária suspeitou do veículo Fiat Uno Vivace, cor prata, placas de Tatuí (SP) e determinou sua parada. Durante vistoria os policiais localizaram no interior do veículo 56 tijolos de maconha.

O condutor do carro, identificado pelas iniciais S.C.S, 42 anos, morador de Ribeirão Preto (SP), alegou que pegou a droga em Santa Terezinha do Itaipu (PR) e levaria para sua cidade. Ele disse que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

S.C.S recebeu voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Plantão de Penápolis, onde ele foi autuado em flagrante e o veículo e a droga foram apreendidos.