Mulher fica gravemente ferida ao sofrer queda de moto na frente do Viajantes

ANDRADINA – A jovem A. V. A., de 26 anos, sofreu escoriações generalizadas pelo corpo e um corte profundo no lado direito do rosto, próximo ao supercílio, ao se envolver em uma queda acidental na tarde de terça-feira, 12, na Av. Rio Grande do Sul, saída do Posto Viajantes, bairro Barbarotto. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por curativos e sutura do corte e foi liberada até o final da noite. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

A queda aconteceu quando a vítima pilotava a motoneta Biz,na cor branca, placa de Ribeirão Preto/SP, saindo da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563), entrando pelo trevo da Av. Rio Grande do Sul com objetivo de chegar no referido posto para abastecimento,

Porém, ela entrou pelo lado errado do posto, que na verdade é a saída e praticamente “deu de cara” com uma carreta que saía naquele momento do pátio e, para não bater, freou forte, derrapando o pneus da frente nos pedriscos soltos no asfalto, sofrendo uma queda fenomenal.

A mulher estava com o capacete modelo aberto e bateu o rosto forte contra o asfalto, sofrendo as contusões e o corte profundo. Também sofreu contusão no tórax e ficou alguns segundos inconsciente. Um policial que estava abastecendo no local ajudou a preservar a vida da moça evitando que caminhões ou carretas saíssem do posto enquanto ela era socorrida. A motoneta ficou aos cuidados do gerente do local.

REPAROS SOLICITADOS

Segundo informações de Ricardo Citro à reportagem, que chegou ao local enquanto a mulher era socorrida, “ele já solicitou ao setor de obras da Prefeitura de Andradina para que providenciasse os reparos no local que cabe à municipalidade. Segundo Citro, que conversou com o responsável pela empresa de reparos, isso só deverá acontecer na próxima semana, devido o cronograma de obras”.

Ele também se prontifica a pagar pelo serviço a ser executado, caso a municipalidade não tenha nada programado a respeito, assim como executara os reparos se os danos (pedriscos soltos), estiveram na parte que compete ao posto de gasolina.