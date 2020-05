Homem furta moto e é preso dormindo no assentamento Timboré/Porto de Areia

ANDRADINA – O serviços gerais Adriano da Silva Santos, 35 anos (faz 36 amanhã, dia 13), residente na rua Quintino Bocaiuva, bairro Santo Antônio, foi preso pela Polícia Militar no início da madrugada de segunda-feira, 11, acusado de furtar uma motocicleta. Localizado no assentamento Timboré/Porto de Areia, foi encaminhado ao plantão policial, indiciado e permaneceu à disposição da justiça. A motocicleta recuperada foi devolvida ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois dos 30 minutos de segunda-feira, 11, quando a Polícia Militar foi acionada via Copom – Controle de Operações da PM, para ocorrência de furto de uma motocicleta Honda Cargo (entrega), na cor branca, pelo estacionamento em frente do restaurante Vila Verde, localizada no cruzamento das ruas Paes leme com Humberto de Campos, centro.

Ao chegarem no restaurante e fazer contato com os proprietários, os policiais foram informados que a motocicleta possui rastreador.

De posse dessa informação e com o dispositivo ligado, foi feito patrulhamento até o Assentamento Timboré/Porto de Areia e encontrado o veículo na posse de Adriano, que já estará dormindo e confessou o furto depois de devidamente acordado. Ele está ficando temporariamente por aquele assentamento rural.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado e, junto com a moto foram conduzidos ao plantão policial para elaboração de boletim de ocorrência de furto.

Segundo informações dos entregadores do restaurante e pizzaria, é costume deixar as chaves no contato e o capacete no guidão, já que eles saem toda hora para as entregas à domicílio e não foi diferente com a moto furtada, que estava com a chave no contato.

O serviços gerais Adriano da Silva Santos havia saído do complexo penitenciário Nestor Canoa, na cidade de Mirandópolis havia três meses, depois de cumprir pena pelo mesmo tipo de crime cometido, ou seja, furto (artigo 155).