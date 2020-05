Praça “Dr. Celso Charuri” recebe iluminação em Andradina

ANDRADINA – O Governo de Andradina acaba de entregar para a população a iluminação da Praça “Dr. Celso Charuri”, no bairro Jardim das Tulipas.

Foram instalados 6 postes, com dois globos cada, com lâmpadas de leds com alta eficiência energética, em trabalho feito em sua grande parte pela assessoria da Prefeitura.

Em 2017, a prefeita Tamiko Inoue inaugurou a praça que teve o espaço adotado pela instituição filosófica Pró-Vida.

Segundo explica a prefeita, o Governo tem por costume realizar parcerias em prol da comunidade andradinense sempre buscando garantir mais qualidade de vida.

“É importante esta recuperação de espaços públicos que possam contar com apoio privado tanto em infraestrutura como na manutenção”, ressalta a prefeita.

Ações de diversas Secretarias, entre elas Meio Ambiente, Obras e Administração, vem mantendo as praças públicas arborizadas e conservadas e com iluminação ornamental noturna em todos os bairros da cidade.