Centro de Atendimento Covid-19 do Governo de Andradina já começou a atender

ANDRADINA – Todos os andradinenses que tiverem com sintomas gripais já estão tendo atendimentos seguros e especializados desde a segunda-feira (11).

Isso porque o Governo de Andradina abriu o Centro de Atendimento Covid-19, no prédio cedido pela Santa Casa onde funcionará a hemodiálise. Serão 24 horas de atendimento exclusivo com equipe preparada e especializada conforme a determinação da prefeita Tamiko Inoue.

Segundo o secretário de Saúde e Higiene, Farid Haddad, o local está totalmente adaptado para atender a demanda que pode estar com suspeita do novo coronavírus.

“Com a abertura do Centro de Atendimento Covid-19 daremos segurança aos pacientes e aos profissionais, pois o Governo de Andradina fez todos os investimentos necessários e a equipe médica e da Vigilância Epidemiológica está treinada para prestar o melhor atendimento”, comentou Farid.

Com a abertura do Centro de Atendimento Covid-19 toda a demanda dos pacientes com sintomas gripais atendida nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) e na UPA24 será destinada ao local.

A orientação médica é para as pessoas procurarem o atendimento médico somente quando apresentarem febre alta, tosse persistente ou desconforto respiratório. O paciente com coriza, febre baixa e dor de cabeça é indicado que aguarde em casa.

A prefeita Tamiko lembra que o uso de máscara é obrigatório em Andradina em decreto assinado nesta semana e pede para que as pessoas respeitem a determinação para a segurança de todos.

“Com as recomendações de higiene e o uso de máscara protegeremos uns aos outros e você levará a segurança para dentro de casa, para a sua família”, comentou a prefeita, ressaltando que as pessoas continuem saindo de casa apenas quando necessário.