Andradina inicia terceira fase da vacinação contra gripe com foco em crianças e gestantes

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde do Governo de Andradina iniciou na segunda-feira (11), a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.

Acompanhando o calendário do Ministério da Saúde, a fase está dividida em duas etapas. Até o dia 17 de maio o público-alvo são pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias.

Na segunda etapa, entre 18 de maio a 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

As doses estão sendo aplicadas em todas as UBSs (Unidade Básica de Saúde), das 7h às 17h. Basta o morador procurar a unidade mais próxima de sua casa.

Segundo o governo, a exemplo das demais fases, a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos até dia 5 de junho, data em que a Campanha Nacional de Vacinação se encerra.

Na fase de vacinação de idosos que Andradina fez de casa em casa o município atingiu 110% de cobertura aplicando 9315 doses. Aos profissionais da Saúde a meta também foi atingida com 1.912 imunizações. Na cobertura total, Andradina está com 59,56% da meta cumprida.

As pessoas das fases anteriores que ainda não tomaram a dose, como idosos, profissionais de segurança, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, jovens sob medida educativa e portadores de doenças crônicas ainda podem procurar as unidades de saúde e receberem a vacina.