PONTA PORÃ/MS – Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada de sábado para domingo, um veículo Hyundai Santa Fé de cor preta carregado com 652 quilos de maconha. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante uma abordagem policial no município de Ponta Porã.

O condutor, F. S. B., de 34 anos, não obedeceu à ordem de parada dos militares e fugiu em alta velocidade. Uma equipe da PRF – Polícia Rodoviária Federal, foi acionada para dar apoio aos policiais do DOF. Durante o acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou por várias vezes. O veículo, que ficou completamente destruído, espalhou grande quantidade de volumes prensados do entorpecente pela Rodovia.

O condutor ficou ferido e foi socorrido, imediatamente, para um Hospital em Dourados. A viatura Guincho do DOF foi acionada para rebocar o veículo com o entorpecente até Dourados. Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor) localizou-se um registro de veículo roubado em Campinas (SP), no dia 10 de abril de 2020.

O homem disse que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã até a cidade de Campo Grande (MS) e ficou internado, em Dourados, sob escolta do 3º Batalhão de Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados (MS).

