Saúde de Andradina recebe “Máscaras Solidárias” do Vale do Paraíba

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue recebeu a visita do presidente da AEAR (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Andradina e Região), Rust Kleber de Moraes, e do membro da diretoria, Jefersom Williams, nesta última terça-feira (05).

Tamiko recebeu a doação de 60 máscaras do tipo Face Shield, que são reutilizáveis e serão destinadas a Secretaria de Saúde. O equipamento é de proteção individual extremamente seguro, de dupla proteção, que evita o contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos

Para ajudar no combate ao novo coronavírus, pesquisadores da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) em parceria com AEAR e São José dos Campos, CREA-SP, UNAVAP – União das Associações do Vale do Paraíba, empresários e voluntários, estão trabalhando para produzir equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia em um projeto intitulado de ‘Máscaras Solidárias’.

De acordo com o grupo, a verba está sendo arrecadada por meio de uma vaquinha online, com todo o dinheiro destinado à compra de materiais.

As máscaras estão sendo confeccionadas por meio de impressoras 3D e máquinas de corte a laser, seguindo os padrões aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O material é produzido em centros de pesquisa da Univap, na casa de colaboradores makers, que trabalham com impressão 3D e em empresas parceiras.

Até o momento, já foram entregues mais de 4.500 peças, distribuídas para hospitais e prefeituras prioritariamente do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba, Caçapava e Monteiro Lobato, Caraguatatuba, Andradina recebeu 200 unidades e foram distribuídas para no Hospital, Prefeitura, Unimed e Asilo da Cidade.

O grupo também está enviando algumas unidades para cidades de outros estados, em Minas Gerais, Amapá, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul.

Quem se interessar em ajudar no projeto podem acessar no site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/mascaras-para-os-profissionais-de-saude-na-crise-do-coronavirus e também pelas redes sociais do projeto: www.facebook.com/mascarassolidariasvale/ e ww.instagram.com/mascarassolidariasvale