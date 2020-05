“Nemer” é preso acusado de roubar celular de homem de 55 anos

ANDRADINA – O desocupado Leandro Rodrigues de Lima, o “Nemer”, de 34 anos, residente na rua Minas Gerais, bairro Vila Rica, foi preso pela Polícia Militar na manhã de sábado, 03, acusado de roubar um telefone celular de um homem de 55 anos. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O telefone celular foi recuperado e devolvido à vítima.

O roubo aconteceu próximo de 7h50, quando a vítima identificada por C. R., 55 anos, residente na rua Paraíba, bairro Vila Mineira, ao sair de sua residência, ocasião em que “Nemer”, mediante graves ameaças e agressões físicas, roubou seu aparelho celular da marca Motorola e evadiu-se, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e quando tomaram conhecimento das características físicas do autor, PMs desconfiaram de que poderia ser o indivíduo conhecido por “Nemer”, pessoa moradora do bairro Vila Rica e com dezenas de passagens por Furto, Roubo e ocorrências com entorpecentes.

Diante disso os policiais militares foram até sua residência, mas não o encontraram.

Confiando no êxito da missão, os policiais solicitaram apoio e, cercando o bairro, passaram a intensificar o patrulhamento nas imediações e logo depois localizaram o suspeito em um terreno baldio, tentando se esconder dos policiais.

Ao ser descoberto ele evadiu-se novamente pulando muros e telhados, sendo detido e algemado algum tempo depois.

Questionado a respeito do roubo, o autor admitiu o crime e apontou o local onde havia escondido o aparelho roubado, que foi localizado e recuperado intacto.

“Nemer” recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Permanente onde foi autuado em flagrante por Roubo Consumado e recolhido à disposição da justiça, até saber o resultado da decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial.

A prisão do acusado foi efetuado pelos cabos PMs Jefferson e Wladison, contando com o apoio da equipe do CGP – Comando de Grupo Patrulha, com sargento PM Araújo, cabos PMs Márcio e Paulo Eduardo

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia presencial, o acusado aguardou na carceragem do plantão a decisão do juiz, que determinou que ele deve responder preso o decorrer do processo, mandando-o para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência.

AGRADECIMENTO

A vítima fez um agradecimento em rede social pelo bom trabalho da Polícia Militar e na persistência deles para prender o acusado e recuperar seu bem roubado.

LEIA NA INTEGRA

Quero agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo!

“Hoje, bem cedo, por volta das 7h30, estava em frente de casa estava mexendo no celular enquanto fumava um cigarro, ( não fumo dentro de casa).

Do nada, apareceu um meliante, veio perguntando algumas coisas incompreensíveis.. Me afastei… mas ele me empurrou e saiu correndo com o celular.

Sai correndo atrás e gritando: “PEGA LADRÃO”! Nesse instante, um rapaz de moto parou e se prontificou a me ajudar e ir atrás de moto. Avistou o meliante pulando um muro. Alcancei o motociclista e paramos em frente, e por sorte, a viatura já estava passando por lá. Os policiais acionaram as outras viaturas, enquanto o meliante continuava pular os muros das casas.

O Policial me orientou a ir pra Delegacia. Chegando lá pra fazer o BO, fui super bem atendido!

Em alguns minutos depois, a viatura chegou com o meliante preso em flagrante e o meu celular recuperado!

Muito Obrigado Polícia Militar de Andradina. parabéns, pelo bom trabalho. Obrigado!”