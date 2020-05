Duas pessoas feridas em tombamento de carreta no trevo de Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Duas pessoas sofreram ferimentos pelo corpo, felizmente sem muita gravidade, ao se envolverem em acidente de trânsito na noite de domingo, 03, na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563), trevo de acesso à cidade de Nova Independência. Socorridos pela ambulância do setor de saúde de Nova Independência e Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em Andradina, foram medicados e liberados posteriormente. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

Segundo informações, o motorista J. C. V. S., de 57 anos, residente na cidade de Mirante do Paranapanema, havia ido até a cidade de Três Lagoas/MS, carregar a carreta bitrem com 28 toneladas de farelo de soja e tinha como destino a cidade de Santos, no litoral paulista. Ele tinha como acompanhante sua nora, de 18 anos.

O acidente aconteceu quando ele contornou a carreta pelo trevo da cidade de Nova Independência e, depois de alguns metros, acabou tomando lateralmente, derrapando por alguns metros e derramando a carga sobre asfalto.

O motorista sofreu um corte no couro cabeludo, que precisou ser suturado com 7 pontos, além de contusão e laceração da pele e carne do ombro esquerdo. A mulher sofreu escoriações no joelho e pé esquerdos. Pensou-se a princípio que ela tivesse sofrido fratura no pé esquerdo, mas exames de raio X não detectaram nada.

Como a carga de farelo de soja esparramou-se pela pista no sentido Dracena/Andradina e a carreta ficou tombada pela via em sentido contrário, as duas pistas precisaram ser interditadas pela Polícia Rodoviária e homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, até que uma pá carregadeira da Prefeitura de Nova Independência retirasse parte do farelo de soja da pista.

O trânsito foi liberado parcialmente, primeiro pelo acostamento e depois pela pista que ficou limpa. Tudo só seria resolvido quando a carreta fosse destombada e retirada da via. Durante toda a noite o local precisou ser sinalizado para evitar a ocorrência de outros acidentes.