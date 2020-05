Depois de quatro meses na Câmara vereador pede mais 90 dias e trava concessão da nova rodoviária

ANDRADINA – Protocolado desde o dia 18 de dezembro de 2019 na Câmara, o projeto que autoriza o município a abrir o processo de concessão pública para construção de um novo terminal rodoviário em Andradina vai demorar mais três meses para ser votado pelos vereadores.

Isso porque o vereador Wilson Bossolan pediu 90 dias de vistas para analisar o projeto que entrou na pauta de votação na sessão do último dia 27/04. O pedido que trava a concessão e o crescimento de Andradina que tem no turismo uma das atividades econômicas promissoras em geração de emprego teve os votos favoráveis de Edgar Dourado, Rodarte dos Anjos, Silas Carlos de Oliveira, Claudia Ribeiro, José Augusto Rosa, Guto Marão e Sérgio Santaela.

Tratando o assunto como prioritário, o Governo de Andradina, através da Secretaria de Turismo, tinha a expectativa de começar 2020 abrindo o processo de concessão para a construção do novo terminal acontecer junto com a inauguração do termas em dezembro.

“Estamos prevendo que este ano será de grande desenvolvimento para a cidade diante do anúncio de abertura de um dos parques aquáticos mais modernos do mundo. Os investimentos públicos serão necessários para preparar a cidade a este novo ciclo e, tanto a Prefeitura como a Câmara, precisam fazer o seu papel de instituições representantes do povo e promoverem políticas públicas que vão favorecer principalmente a geração de emprego, que é um dos grandes anseios da nossa população”, comentou o secretário de Turismo, Juliano Silva.

“A abertura de novos parques aquáticos no Brasil está sendo levada em conta até pelo Governo Federal como um dos pontos de crescimento do País. Mesmo com toda essa situação da pandemia do novo coronavírus o setor de construção civil continua trabalhando e as obras do parque estão em andamento”, completou.

Em dezembro, chegou a ser convocada uma sessão extraordinária para a votação do projeto, mas não houve quórum. O projeto seguiu o trâmite normal na Câmara e passou por todas as comissões com pareceres favoráveis. Porém os vereadores protelaram por mais três meses sem uma justificativa de o porquê não conseguiram fazer a análise antes, já que o projeto está na casa e leis desde o ano passado.

Segundo o secretário de Administração, Antônio Sérgio da Fonseca Filho, com esses 90 dias e mais o tempo de licitação e de obra do prédio, o prazo para ter o terminal rodoviário pronto até o final do ano está comprometido. Os vereadores que votaram contra mais 90 dias e queriam a liberação do projeto para o Governo de Andradina seguir com a concessão da nova rodoviária foram Márcio Makoto, Cal Baiano, Raimundo Justino, Hernani da Bahia, Joaquim Justino da Silva (Joaquinzão) e Carlos Alexandre Ceará.

O terminal rodoviário será construído no prolongamento da avenida Guanabara, além da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em área já desapropriada pela Prefeitura. Mais amplo e moderno, o projeto prevê além dos terminais, espaços para embarque e desembarque do transporte coletivo, táxis, mototáxi e área para cargas.

A proposta da Prefeitura também é levar desenvolvimento àquela região do município e melhorar a mobilidade urbana evitando o tráfego de ônibus pelo centro comercial.