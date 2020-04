Criança de cinco anos se afoga e é reanimada após ação rápida da Força Tática da PM

SÃO BERNARDO DO CAMPO – Policiais militares salvaram a vida de uma criança, em São Bernardo do Campo, na segunda-feira, 27. Seria mais um dia na rotina de trabalho dos policiais militares da Força Tática do 6° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, mas quando chegaram para iniciar o trabalho na Companhia, no Parque Espacial, em São Bernardo do Campo, gritos por socorro mudaram completamente essa rotina.

O pedido de socorro vinha de uma casa que fica nos fundos da Companhia, e chamou a atenção do Sargento Dias, Cabo Felicione e do Soldado Xavier, que imediatamente foram até a o local, onde encontraram uma criança desfalecida nos braços da avó, a qual relatou que o menino tinha caído na piscina.

A equipe prosseguiu com o atendimento e realizaram manobras de emergência para desobstruir as vias respiratórias e a criança voltou a respirar, e logo em seguida, foram para o Hospital, mas no caminho, o menino teve outra parada respiratória, porém o soldado Xavier fez novamente a massagem cardíaca e aos poucos retomando os sentidos, gerando um grande alívio. A criança permaneceu sob cuidados médicos, e passa bem.

COMUNICAÇÃO SOCIAL PMESP