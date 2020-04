Gilson Pimentel instala “PONTO DE APOIO” ao ar livre na UBS “Anatalício de Oliveira”

MURUTINGA DO SUL – Atendendo recomendação do Ministério Público de Andradina, o prefeito Gilson Pimentel, de Murutinga do Sul, instalou esta semana um “Ponto de Apoio” próximo à entrada da UBS II “Anatalício de Oliveira”.

A estrutura montada com tenda, possibilita a triagem das pessoas que recorrem àquela Unidade Básica de Saúde em busca de atendimento médico, mantendo pacientes que apresentam qualquer tipo de problema respiratório, gripes, resfriados e possíveis suspeitos de contágio por Covid-19, o novo coronavírus, separado dos demais.

A medida, segundo a Secretária Municipal de Saúde, Karina Darroz, previne possíveis novas contaminações dos pacientes, reduzindo o potencial de propagação de doenças transmissíveis pelo ar.

“Neste momento, não é recomendado que pessoas com sintomas respiratórios e que procurem atendimento médico, sejam atendidas junto com outros pacientes que estão passando por atendimentos de rotina. Por isso, a necessidade da instalação dos pontos de apoio”, justificou Karina.

A preocupação das autoridades municipais com a prevenção é a principal responsável por Murutinga do Sul ainda não ter registrado nenhum caso suspeito de coronavírus, o que a coloca num patamar invejável para a grande maioria das cidades paulistas.

“A situação epidemiológica no município hoje, é que não temos nenhum caso suspeito de coronavírus e não podemos permitir que isso aconteça. Por isso estamos trabalhando arduamente nas orientações e pedindo à população que cumpra o Decreto Municipal, permanecendo em casa, em isolamento social, e cumprindo todas as medidas preventivas como lavagem correta e constante das mãos e uso do álcool em gel. Além disso, é importante que procurem os serviços da UBS ‘Anatalício de Oliveira’ somente quando houver real necessidade”, completa a Enfermeira Responsável Técnica, Aline Souza.

Durante entrevista concedida esta semana à nossa reportagem, o prefeito Gilson Pimentel acrescentou que a UBS Anatalício de Oliveira passou por uma série de adequações para poder receber os pacientes do município com segurança, dentro das normas mais rígidas de prevenção preconizadas pelo Ministério da Saúde.

“Agora organizamos este novo espaço para fazer a triagem dos pacientes que apresentem qualquer tipo de sintoma gripal. Nossa principal preocupação é com a chegada do período de frio, que aumenta significativamente estes sintomas e transmissão. Sabemos e acompanhamos o avanço do coronavírus na região e estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger os cidadãos de Murutinga do Sul”, afirmou Gilson.

Portanto, quem tiver sintomas de resfriado, gripe ou suspeita de coronavírus deverão procurar o novo ponto de apoio, localizado na Av. Rosa de Lucas Covre, defronte à UBS. Quaisquer outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3378-8146.

“Vamos continuar fazendo tudo certinho. Se precisar trabalhar para garantir o sustento da família, vai, mas se cuide, se previna. Vamos fazer a nossa parte para que essa ameaça acabe logo e possamos voltar ao convívio social, porque ele está fazendo muita falta, realmente”, concluiu Gilson.

Assessoria de Comunicação