Governo de Andradina oferece crédito a microempreendedor pelo Banco do Povo

ANDRADINA – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda do Governo de Andradina realizará agendamento de atendimentos para quem precisar de apoio de linhas de crédito, dar entrada no auxílio-desemprego e retirada de carteira de trabalho.

O agendamento pode se feito pelo telefone (18) 3723 7730 e o atendimento acontece das 8h às 13h de segunda a sexta-feira.

Em parceria com o Banco do Povo Paulista do Governo do Estado, o Governo de Andradina vai ofertar crédito ao informal, MEI e empresas através da Linha Especial Covid-19.

Segundo explica a secretária de Desenvolvimento, Gislaine Aparecida Asti, a linha de microcrédito que já é competitiva, terá agora redução da taxa de juros de 1% para 0,35% ao mês. “Os valores vão de R$ 200,00 até $ 20.000,00”.

Gislaine ressalta que o prazo para pagamento passa de 24 para 36 meses, já incluindo o prazo de carência, que também aumenta de 60 para 90 dias. Além disso, o limite de concessão de crédito sem avalista passa de mil para três mil reais.

Mediante análise de crédito e comprovação de endereço, poderão realizar os empréstimos pessoas jurídicas de micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI) e também microempreendedores urbanos e rurais, inclusive do setor informal.

Além do Banco do Povo, estarão em funcionamento com agendamento o posto de atendimento do Sebrae Aqui e o PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador). “Vamos auxiliar a pessoa a dar entrada no seguro-desemprego, retirada de carteira de trabalho e demais orientações”, completa a secretária.