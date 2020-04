Motociclista morre atropelada por carro em rodovia de MT

Valdinéia era funcionária de um frigorífico na região. Ela seguia pela MT-175 quando foi atropelada. A vítima morreu no local do acidente.

À Polícia Civil, o motorista do veículo disse que estava voltando do sítio em direção à cidade quando atingiu a moto que Valdinéia conduzia, na lateral. O motorista do veículo também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.