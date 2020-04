Acidente fere operário de usina e destrói Hornet no Distrito Industrial

ANDRADINA – O operário da usina Raizen, Geovani Ribeiro Martinho, o “Boi”, de 34 anos, sofreu escoriações pelo corpo (felizmente leves) e uma contusão mais grave em uma das pernas, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quarta-feira, 02, no prolongamento da rua Bandeirantes, praticamente em frente de uma cooperativa agrícola, no distrito industrial, bairro Santa Cecília. Socorrido pelos bombeiros até a Unimed, foi medicado e liberado horas depois. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a Hornet 600cc, na cor verde, pelo prolongamento da rua Bandeirantes e, poucos metros após a cooperativa Canda, teve a trajetória interceptada pela perua VW Kombi, na cor branca, ocupada por um casal de meia idade. Não foi possível saber se o motorista da utilitária iria virar a esquerda para entrar em uma chácara, ou estava parado no acostamento e saiu repentinamente.

O operário da usina ainda freou forte a Hornet, mas não conseguiu evitar que ela batesse forte contra a lateral esquerda da Kombi, depois de derrapar alguns metros. A queda e o choque fizeram com que ele sofresse os ferimentos pelo corpo, felizmente sem muita gravidade.

Com o impacto a Hornet sofreu danos por todos os lados, como bengalas, painel, tanque completamente amassado, motor de partida, radiador do óleo, pedaleiras, manetes, proteção do motor. Já a Kombi sofreu amassamento em sua lateral, lado esquerdo. Avaliação preliminar é de perda total.

A perícia técnico/científica foi acionada e registrou o fato em fotos, para emissão de laudo em até 30 dias.

Funcionários da Prando Transportes, localizada próximo do acidente e onde a vítima já trabalhou, se encarregaram de fazer o resgate da Hornet e guarda-la na empresa até que a vítima pudesse ir busca-la. Ninguém soube informar se a mesma possui seguro.