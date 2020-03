Suspeito de duplo feminicídio em Sabino é preso em condomínio

Ainda segundo a polícia, o suspeito não estava com a arma utilizada no crime. Ele informou o local onde teria deixado a arma e buscas foram feitas com o auxílio do Exército, que utilizou um detector de metais, mas o objeto não foi localizado.

O corpo de Débora e da mãe dela , Lucia Pavanelli, foram enterrados no Cemitério Municipal de Sabino na tarde do sábado. O caso é investigado como feminicídio e a polícia ainda apura a motivação. No entanto, parentes informaram que os dois discutiam constantemente por causa da guarda do filho do casal, de 1 ano.