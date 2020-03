Jovem morta no Dia Internacional da Mulher é enterrada em Campinas

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava dentro de casa no DIC IV, onde morava com a mãe e três filhos. Ela estava sozinha no momento do crime e o namorado é o principal suspeito. A PM foi acionada à 0h06 pelo pai do homem que teria assumido autoria do crime para a família antes de fugir. Até o momento, ninguém foi preso.