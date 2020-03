Investigação aponta que agente penitenciário assassinou namorada antes de cometer suicídio e caso é arquivado

Na época, o G1 teve acesso a um áudio que enviou para a irmã dele. Ele disse que o disparo contra a companheira foi acidental. O material foi encaminhado para a DDM.

No áudio, o agente penitenciário disse que discutiu com Iara porque ela achou mensagens dele trocadas com uma garota de programa.

“Ela pegou um vídeo meu. Um vídeo não, uma foto. Eu entrei em um site, porque mandaram um link, e comecei a conversar com uma garota de programa. Por causa da foto fez um inferno. Me mandou embora, me expulsou de casa, jogou coisas na rua, estou desesperado. Chamou a polícia, uma vergonha. Voltou para são Paulo e estávamos conversando. Ela falou que eu ia dormir na rua. Além de ficar na rua, ia me trair dentro da casa”, disse.