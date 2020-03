Tamiko prestigia encerramento da Semana de Planejamento Escolar

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue participou na manhã da última sexta-feira (28), do encerramento da Semana de Planejamento destinada a todos os professores, gestores, coordenadores e diretores da Rede Municipal de Ensino.

O evento que aconteceu no salão de convenções do Hotel Guanabara foi dividido em dois períodos (manhã e tarde) e contou com a palestra da professora Dra. Silvia Adriana Rodrigues com vasta experiência em educação infantil, psicologia da criança, práticas educativas e formação de professores.

O planejamento escolar é um processo educativo significativo visando à prática da sala de aula e às problemáticas inerentes ao contexto social e cultural onde cada instituição está inserida.

Para a secretária da pasta, Lucilene Novaes, a tarefa de ensinar não pode ser concebida como um processo cujos resultados estão definidos e podem ser pré-determinados como produto de uma ação mecanizada, pois a sala de aula constitui-se como espaço privilegiado de negociação, de formação do pensamento crítico e de produção de novos sentidos ao conhecimento formal a partir de situações de aprendizagem previamente planejadas.

Visando um ensino mais dinâmico e humanizado, a semana foi marcada por dinâmicas de grupo, oficinas, troca de experiências e palestras.

“Agradecemos a presença de todos os professores e gestores. Todo este trabalho realizado, trazendo melhorias na forma de ensino, tem como papel principal os nossos alunos. Não

mediremos esforços para oferecer o que há de melhor para as nossas crianças. Se não houver aluno, não existirá professor. Portanto nunca devemos nos esquecer, o aluno em primeiro lugar”, comenta a secretária da pasta, Lucilene Novaes.