Morre no hospital homem baleado em briga de trânsito: ‘Estavam todos esperando ele em casa’, conta irmã

NOVA ALVORADA DO SUL/MS – O homem baleado durante briga de trânsito na noite de terça-feira (03), em Nova Alvorada do Sul (MS), morreu na madrugada desta quarta-feira (04), na Santa Casa de Campo Grande. De acordo com a família, Marcos Oliveira dos Santos completava 44 anos ontem e era aguardado para a comemoração.