Ações marcam Semana da Mulher em Andradina

ANDRADINA – Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março, o Governo de Andradina elaborou uma agenda de ações de empoderamento das mulheres.

A Semana da Mulher será organizada pelas Secretarias de Promoção a Cidadania e Direitos Humanos, Saúde e Higiene Pública, Cultura e Promoção e Assistência Social.

A primeira ação aconteceu no dia 03 de março (terça-feira) na Feira da Praça José Vieira “Praça Stella Maris”, quando foi estacionado o Ônibus Lilás – Mulher Segura e Protegida que tem o objetivo de ampliar e integrar serviços públicos destinados a mulheres.

No Ônibus Lilás foram feitos o Cadastro Único das famílias conforme explica a diretora de Proteção Básica, Luciana Malheiro Dourado.

Segundo destaca o secretário adjunto de Saúde, Luiz Henrique, houve também aferição de pressão arterial, glicemia, e distribuição de panfletos sobre orientações da saúde da mulher, como prevenção ao câncer de mama e HPV, além de informativo sobre o combate a dengue.

Já a secretária de Cultura, Marinalva Pereira, informou que ocorreram apresentações do projeto Nasce (Núcleo de Atividades Sociais Culturais e Esportivas). “E ainda oferta de maquiagem e sorteio de brindes”.

A ação será repetida na quinta (05) na Feira do Centro Cultural Pioneiros. E no sábado (07), também no Centro Cultural, a partir das 16h, a semana será encerrada com danças do Nasce e CCI (Centro de Convivência do Idoso), capoeira de mulheres e palestras em parceria com o Conselho Municipal da Mulher, que tem como presidente Sandra Arces.

“É um momento importante de empoderamento da mulher. Convidados a todos a participarem das ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero”, convida o secretário de Direitos Humanos, Manoel

Messias de Almeida, que estava ao lado da gestora dos Programas de Transferência de Renda, Daniele Catarino da Rocha Lopes.

Secom/Prefeitura