Indivíduo é preso por resistência, desacato, desobediência e lesão corporal

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira, 26, o auxiliar geral L. C. C. S., de 23 anos, acusado de resistência, desacato, desobediência e lesão corporal, depois dele ofender uma policial militar que chegava em sua casa naquela noite. O homem ainda entrou em luta corporal com outros PMs que foram atender a ocorrência. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu na carceragem até ser apresentado em audiência de custódia no dia posterior.

Segundo boletim de ocorrência, na noite de quarta-feira, 26, chegou ao conhecimento do COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar que uma policial militar do sexo feminino, de folga, ao chegar em frente à sua residência, deparou- se com um indivíduo defronte ao portão.

Ao ser indagado o que fazia ali, respondeu a ela: “policia tem que se f….”, e foi em sua direção, momento em que ela sacou a pistola que trazia junto à seu corpo, porém, não intimidou o indivíduo, que insistiu em ofendê-la.

Nesse momento a policial soltou seus cães e o indivíduo evadiu-se correndo. Posteriormente ele acabou voltando para frente da residência dela e, mais uma vez, passou a proferir ameaças.

A policial então acionou o apoio via 190. Algum tempo depois, de posse das características do indivíduo uma equipe da PM o encontrou na rua Tiradentes próximo a rua Paraíba, no bairro Benfica.

Informado que seria submetido à busca pessoal, disse: “O que você quer policial do carai, vai tomar no seu cu”, desferindo um chute contra o policial, derrubando-o ao solo, fugindo em seguida.

Durante sua fuga, foi acompanhando pelo outro policial que o alcançou e o derrubou. O individuo resistiu a prisão, entrando em luta corporal com os dois policiais militares.

Foram desferidos golpes de cassetete contra o indivíduo visando quebrar a sua resistência para que ele cessasse as agressões. Após o uso necessária da força, o indivíduo foi detido e algemado.

Mantido contato pessoal com a policial feminino de folga e vitima das ameaças, ela o reconheceu como sendo o autor das ameaças.

Com a queda sofrida e a luta corporal, o indivíduo sofreu diversas lesões (escoriações) na perna, braço direito e em ambas as mãos. Do uso do bastão cassetete restaram hematomas nas suas costas.

O policial de serviço que precisou lutar para efetuar sua detenção, sofreu escoriações em ambas as mãos.

Pelo plantão permanente a delegada Carolina ratificou a voz de prisão em flagrante a L. C. C. S., profissão auxiliar geral, de 23 anos, mantendo-o preso nas dependências do plantão permanente pelos crimes citados no início da matéria para posterior apresentação em audiência de custodia.

Descobriu-se posteriormente que o indivíduo sofre de distúrbios mentais e teria feito uso de bebida alcoólica.

PM cumpre mandado de prisão e prende condenado por embriaguez ao volante

Também na mesma quarta-feira, 26, policiais militares de Andradina tiveram conhecimento de um Mandado de Prisão com base no artigo 309 da lei 9503/97(embriaguez ao volante), em desfavor de A. Q. B., morador na rua Primo Gasparelli, no patrimônio de Planalto.

Os militares fizeram diligências com o intuído de localizar o referido indivíduo, o que ocorreu na rua Itagiba, do mesmo distrito. A. Q. B., foi detido e revistado, com ele nada de ilícito localizado. Conduzido ao Plantão Permanente a delegada plantonista Carolina Tucunduva da Silva elaborou boletim de ocorrência, tendo o indivíduo permaneceu preso, aguardando a audiência de custódia.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Os dois presos foram encaminhados na quinta-feira, 27, ao fórum local para serem ouvidos em audiência de custódia e o juiz determinou que os dois fossem liberados. O acusado de ameaça para que responda ao processo em liberdade e o com Mandado de Prisão era em regime aberto, por isso só ouviu as advertências do juiz e foi solto.