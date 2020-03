Comerciante bate veículo em tubo de concreto no meio da Av. Guanabara

ANDRADINA – Um comerciante andradinense foi detido pela Polícia Militar na noite do último dia, 22, após se envolver em acidente de trânsito e ser constatado que ele dirigia sob efeito de bebida alcoólica. Submetido ao teste do bafômetro, aferiu 0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, não configurando crime de embriaguez. Encaminhado ao plantão policial, foi elaborado boletim de ocorrência de dado ao patrimônio e dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Segundo o comandante do policiamento daquele dia, a PM estava com o efetivo reforçado nas ruas das cidades e da região com o intuito de inibir a condução de veículos por pessoas sob influência de álcool, quando foram informados de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Guanabara, com rua Princesa Isabel, defronte ao “Atacadão”, ocasião em que chocou seu veículo Hiyundai Azera contra um pilar (tubo) de concreto existente no meio da avenida (que separa a movimentada via).

Foi constatado que o condutor estava sob influência de álcool (0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido), configurando portanto infração de trânsito sem entrar na seara do crime de embriaguez ao volante (0,34mg/l pra cima).

O comerciante estaria em um ato de confraternização e ao sair, disse que teve um apagão, como que se tivesse dormido ao volante, batendo tão forte o veículo contra o tubo de concreto, a ponto de arranca-lo de seu ponto de fixação do chão. O veículo ficou bastante destruído.

Depois de elaborada a multa por dirigir sob efeito de bebida alcoólica, a Polícia Militar liberou o veículo para uma pessoa devidamente habilitada.