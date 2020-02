GRUB ATC vence nas penalidades o Pumas Porto e está na final do Futsal 2020

Final do Futsal acontece nesta sexta-feira, 28, a partir das 20h15, no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha

ANDRADINA – O time do GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo, precisou suar a camisa, correr atrás e contar com uma grande noite na defesa de cobranças de penalidades do seu segundo goleiro Fernando Medrado, para superar um esforçado Pumas/Porto, depois de empatar no tempo normal da partida em quatro gols. A vaga para a final veio nas penalidades com a vitória por 4 X 1 e será contra o Santo Antônio, que acontece na sexta-feira, 28, a partir das 20h15, na competição promovida pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio do Governo de Andradina.

O GRUB não contou com seu principal jogador e maestro de suas jogadas, o Marcinho Richardes, em viagem de compromisso pré-agendado, e começou levando sufoco do Porto, com a primeira etapa com o domínio dos adversários. O Pumas Porto deixou de garantir a vaga ao não ampliar o marcador e a falta de encaixe de jogo do GRUB.

Já no segundo tempo tudo mudou e o GRUB foi quem dominou as principais jogadas, inclusive chegando ao empate e depois ampliando para 4 a 2. Mas, provavelmente pelo cansaço do esforço feito, a equipe sentiu muito o cansaço e o Pumas Porto empatou faltando 10 segundos para acabar o tempo de jogo.

Parecia que a vaga à final tinha ficado difícil. Só parecia. Quando o segundo goleiro Fernando Medrado entrou em quadro só para a cobrança das penalidades, metade do ginásio ficou mudo, claro que os que torciam para o Pumas Porto e a outra metade explodiu de alegria quando Fernando defendeu três cobranças consecutivas de penalidades.

A torcida do GRUB foi reforçada com os adolescentes que torceram muito para a “molecada” do ATC/Juventude, eliminado na primeira partida daquela noite.

Agora o GRUB deve contar com Marcinho Richardes na final para enfrentar em condições de igualdade a forte equipe do Santo Antônio, que chega a sua terceira final seguida e desta vez não quer deixar escapar o título do Futsal de Férias 2020.

ELENCO

Consta inscritos os seguintes jogadores: Bruno Pacheco e Fernando Medrado (goleiros), Márcio Richardes, Valdir Silva dos Anjos Junior, o “Juninho”, Rosimário Nascimento, Douglas Batista, Almirzinho Altran, Daniel Araújo, Pedro Henrique, Endheu Nesiyama, o “Japa”, Lucas Xavier, Gilberto Alves de Souza Júnior, Vinicius César e Rodrigo Barros. Técnico: Ricardo Richardes e auxiliar Arnaldo Ferreira. Massagista: Bruno Henrique.

ARTILHEIRO

Com mais um gol marcado na semifinal, Wendell Nesiyama, o “Japa” (Grub/ATC/Elzinha e o Garfo), chegou aos 13 e é o artilheiro isolado da competição. Seu companheiro de equipe Juninho, tem 8. Porém, próximo do ‘Japa’ segue Anderson Nicomedes, com 11 gols, além de Andrezinho, ter 7 e José Maike, 6 (os três jogadores são da equipe do Santo Antônio).

MELHOR DEFESA

O Santo Antônio tem até o momento a melhor defesa da competição (menos vazada), tomando 10 gols no total.