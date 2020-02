Villa Real F.C. é Campeão do Futsal 2020 em Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Após partida disputadíssima realizada na noite de quarta-feira (26), a equipe do Villa Real F. C. se consagrou campeã do Campeonato de Futsal de Nova Independência.

Logo nos primeiros minutos a equipe do Villas abriu uma larga vantagem marcou 4 gols em menos de 5 minutos, vantagem que ganhou mais proporção chegando a abrir 5 x 0, porém o benefício diminuiu com a cobrança de dois tiros livres, terminando a primeira etapa com o placar de 5 x 2.

Segundo tempo o jogo continuou ‘pegado’ e com uma energia incrível que vinha das torcidas, terminando com o placar de 8 x 5 para equipe do Villa Real.

O Campeonato de Férias de Futsal de Nova Independência deu início no dia 05 de fevereiro com 9 equipes disputando o título.

Foram realizados 20 jogos com muito destaque para as equipes em um alto nível mantendo o equilíbrio das partidas. Ao todo foram marcados 210 gols tivemos 8 cartões amarelos e apenas 1 cartão vermelho destacando a disciplina do campeonato.

As equipes foram divididas em 2 chaves sendo uma com 5 times e outra com 4, classificando 2 equipes por chave para ir direto para semifinal.

A Prefeita Thauana Duarte esteve presente no evento, elogiou a participação de todos e o trabalho desenvolvido pela equipe de esportes do município; “Quero parabenizar aos nossos servidores a todos os atletas envolvidos, esporte é vida e vamos sempre incentivar”.

A final foi abrilhantada com apresentações de danças do Departamento de Cultura do município. Vale destacar a homenagem feita pelos jogadores que entraram em quadra com um pano preto, simbolizando luto em homenagem as vitimas da tragédia ocorrida no município recentemente.