Santo Antônio vence e acaba com o sonho da garotada do ATC Juventude

ANDRADINA – A tradicional equipe do Santo Antônio derrotou por 5 a 2 o time formado por “garotos” do ATC/Juventude/Escritório Ideal na partida válida pela semifinal do Futsal de Férias 2020, realizada na última quinta-feira, 20, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ), com apoio do Governo de Andradina. A final da competição contra o GRUB acontece nesta sexta-feira, 28, a partir das 20h15, no GIME. A cerimônia de premiação aos vencedores acontece após o apito final.

Todos aguardavam com ansiedade essa partida, já que os garotos do ATC/Juventude aprontou uma “molecagem” ao jogar muito bem e eliminar o Porto/João Som, atual campeão da competição e até então um dos favoritos à disputa do título da competição.

Mas o Santo Antônio soube segurar o ímpeto dos meninos bons de bola e procurou não entrar na correria do adversário, tocando a bola e virando a jogada para os dois lados da quadra. Isso acabou fazendo com que o cansaço chegasse mais rápido do que os atletas do ATC pensavam, além do que, o jogador Andrezinho mais uma vez foi decisivo. Havia sido assim no jogo anterior e ele estava novamente em grande noite.

Além de marcar dois gols, Andrezinho foi o termômetro do Santo Antônio, ora segurando a jogada, outras vezes acelerando. Com isso sua equipe abriu vantagem de dois gols logo na primeira etapa, dando a certeza de que a estratégia adotada pelo técnico foi a mais adequada para a ocasião.

Na segunda etapa continuou a mesma coisa, ou seja, o time do AT/Juventude com muita correria em busca do empate e o Santo Antônio tocando a bola e isso fez com que o time abrisse uma grande folga no placar. Depois foi só tocar a bola e tentar segurar a correria da molecada. Mesmo assim, ainda tomou dois gols do adversário e só não assustou porque a equipe estava bem postada.

A certeza da vitória veio quando o ATC/Juventude demonstrou para valer os sinais claros de cansaço pouco depois dos 15 minutos da segunda etapa e, para não correr riscos, o técnico do Santo Antônio colocou todos os jogadores disponíveis para entrarem em quadra.

O Santo Antônio acabou ficando sem um de seus jogadores para a final, o Caê Bertucci, que levou cartão amarelo e estava pendurado. Mesmo assim a diretoria da equipe já tinha ciência de que ele não estaria presente porque já tinha uma viagem pré agendada.

ELENCO

Consta como inscritos no elenco do Santo Antônio os seguintes jogadores: Thiago Cruz e Daniel Barbosa (goleiros), Anderson Nicomedes e seu irmão Douglas (que não vem atuando), Rodrigo Demonte, João Paulo, André dos Anjos, Júlio César, Flávio Henrique, o “Puff”, Caê Bertucci (suspenso), Alex Teodoro, José Maike, Franklin Santos e Rafael Barbosa, o ‘Gamarra’ (suspenso). Técnico: Oséias Gomes, auxiliar: Jair Máximo. Massagista: Bruno Rodrigues.

ARTILHEIRO

Com mais um gol marcado na semifinal, Wendell Nesiyama, o “Japa” (Grub/ATC/Elzinha e o Garfo), chegou aos 13 e é o artilheiro isolado da competição. Seu companheiro de equipe Juninho, tem 8. Porém, próximo do ‘Japa’ segue Anderson Nicomedes, com 11 gols, além de Andrezinho, ter 7 e José Maike, 6 (os três jogadores são da equipe do Santo Antônio).

MELHOR DEFESA

O Santo Antônio tem até o momento a melhor defesa da competição (menos vazada), tomando 10 gols no total.